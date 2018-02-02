Samsung Galaxy S9 и S9 + наделят аккумуляторами от S8 и S8 +

Samsung после скандала с устройством Galaxy Note 7 Samsung, решила не рисковать, повысив емкость аккумулятора на новых флагштоках. По-прежнему стандартная версия будет иметь аккумуляторную батарею на 3000 мАч. Для Galaxy S9 Plus мощность батареи составляет 3500 мАч, также как у версии Galaxy S8 Plus. Снимки содержат номера версий устройств: SM-G9600, а также S9-G965F. В случае достоверности, особой разницы между данными версиями пользователи не увидят.Представителями компании отмечается, что Samsung Exynos 9810 SoC, имеющийся внутри европейской модели, наделён высокими графическими характеристиками с меньшим энергопотреблением. Благодаря чипсету Qualcomm Snapdragon 845 уменьшается потребление энергии примерно до 15 процентов при одинаковой производительности.