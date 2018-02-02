Ирину Шейк с супругом застукали папарацци в то время, как они посещали центр планирования беременности

Весной ушедшего года у Ирины Шейк на свет появилась дочь Лея от возлюбленного Брэдли Купера. Новоиспеченная мама долго не сидела дома и приступила к работе через пару месяцев.После долгого отсутствия Шейк возвратилась в Лос-Анджелес и смогла воссоединиться с дочкой и Брэдли. На днях красотку снова поймали во время прогулки со своим возлюбленным. Но неожиданностью стало то, что они решили наведаться в центр планирования беременности.А это может значить то, что влюбленные готовятся ко второму ребенку. Именно в тот день у Ирины был легкий наряд из шифона, так что внимательным зрителям удалось рассмотреть, что у нее немного округлился живот.Стоит напомнить, что в прошлом году появилась информация о том, что пара очень хочет родить еще одного малыша. А еще не так давно фанатам удалось рассмотреть колечко, которое очень похоже на обручальное и это наводит на мысль, что влюбленные втайне связали себя узами брака. Но на данное время эту информацию никто не подтвердил.