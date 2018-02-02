АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Иосиф Оганесян шокирован желанием своей "невесты" стать участницей "Дома-2"
Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян, возмутившийся поведением некой Виктории Бадуровой, заявившей, что она является его невестой, теперь вообще в шоке, так как девушка собирается стать участницей проекта ТНТ, который был временно оставлен армянином несколько дней назад.

Иосиф уже отметил, что наглость Виктории не знает границ, а также добавил, что никогда прежде не слышал об этой особе и даже говорить не желает о ней. В данный момент Бадурова хочет попасть на проект, но не совсем пока ясно, как девушка собирается это сделать. К слову, она уверена, что у неё всё получится в любом случае.

Иосиф Оганесян шокирован желанием своей "невесты" стать участницей "Дома-2"

Поклонники, Оганесяна посоветовали ему немедленно возвращаться на периметр, где его уже заждалась возлюбленная Александра Черно, с которой молодой человек совсем недавно помирился на Сейшельских островах. Брюнетка переживает, что больше не увидит любимого, но верит в более светлое развитие событий.

Иосиф Оганесян шокирован желанием своей "невесты" стать участницей "Дома-2"

Прежде Оганесян заявил, что хочет отправиться к родителям, чтобы посмотреть, какую невесту они ему нашли. Кроме того, армянин соскучился по близким и родным местам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:14
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости