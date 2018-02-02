Иосиф Оганесян шокирован желанием своей "невесты" стать участницей "Дома-2"

Иосиф уже отметил, что наглость Виктории не знает границ, а также добавил, что никогда прежде не слышал об этой особе и даже говорить не желает о ней. В данный момент Бадурова хочет попасть на проект, но не совсем пока ясно, как девушка собирается это сделать. К слову, она уверена, что у неё всё получится в любом случае.Поклонники, Оганесяна посоветовали ему немедленно возвращаться на периметр, где его уже заждалась возлюбленная Александра Черно, с которой молодой человек совсем недавно помирился на Сейшельских островах. Брюнетка переживает, что больше не увидит любимого, но верит в более светлое развитие событий.Прежде Оганесян заявил, что хочет отправиться к родителям, чтобы посмотреть, какую невесту они ему нашли. Кроме того, армянин соскучился по близким и родным местам.