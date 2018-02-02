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Россияне не готовы приравнять сожительство к браку
В результате соответствующего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 56 процентов жителей России не согласны с тем, чтобы совместное проживание «загонять» в рамки официального брака.

Россияне не готовы приравнять сожительство к браку


Данные опроса свидетельствуют, что 46% россиян спокойно реагируют на совместное проживание без официальной регистрации супружеских отношений. Среди них такой позиции придерживается 56 % пар, состоящих в официальном браке и 59 процентов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Порядка 45% опрошенных с неодобрением относятся к так называемым гражданским браком.

Из этого же опроса следует, что 71 процент респондентов полагает, что в случае рождения детей, отношения нужно зарегистрировать. А половина граждан РФ, принявших участие в опросе, вообще отказались называть браком отношения незарегистрированных сожителей.

Опрос был проведен в связи с тем, что ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий узаконить сожительство.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 22:00
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