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Жириновский предложил переименовать Волгоград в исторический Сталинград
Жириновский предложил переименовать Волгоград в историческое название Сталинград.
Жириновский предложил переименовать Волгоград в исторический Сталинград

Эпатажный российский политик уверен, что Волгограду стоит вернуть название Сталинград. При этом Владимир Вольфович не исключает и возврата к такому же исторически верному Царицыну.
Об этом господин Жириновский написал в профиле своего канала в мессенджере Telegram-канале.
Напомним, с 1925 года по 1961, когда началось разоблачение «культа личности Сталина», город назывался Сталинградом. До 1925 он назывался Царицын.
Город стал одним из самых известных городов мира после знаменитой Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны, в районе города состоялась битва, решившая судьбу Второй мировой. Бои под Сталинградом шли в период 1942-42 года.
Как пояснил Владимир Жириновский, он не считает название Сталинград привязкой именно к личности генералиссимуса, в его понимании название города ассоциируется именно с одной из величайших битв в истории человечества. Название Сталинград – это для лидера ЛДПР лишь сила, мощь, патриотизм, победа и память о подвиге наших предков.
Политика / Главные новости
Добавил: tidings Вчера, 21:10
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