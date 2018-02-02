Александр Разуваев: Россия может ввести мораторий на выплату внешних долгов

Усиление позиций крайне левых взглядов в России, по свидетельству политологов, произошло за последние 4 года. Например, сегодня появилась информация, что в Госдуме может появится законопроект, который введет мораторий на выплату международных долгов. Для основного кредитора - Евросоюза, эта мера не предусматривается и направлена против США.Идея была предложена различными российскими экономистами социалистических и оппозиционных взглядов. Они утверждают, что уже в этом году инфляция может достичь 20%. При этом они совершенно не учитывают, что российское руководство, правительство активно закупает ценные бумаги Соединенных Штатов и любая ограничительная мера вызовет более жесткую реакцию Госдепа. Про оценкам Минфина и Центробанка, общая сумма вложений Российского государства в этой стране превышает $100 млрд.