Ученые: Супермассивные черные дыры уничтожают в год одну звезду
Черные супермассивные дыры уничтожают примерно по одной звезде за год. Исследователи отмечают, что периодичность этого процесса связана с активностью образований, а также местом их расположения.
Учёными изучена была черная дыра М31, расположенная в галактике Андромеды. С помощью компьютерного моделирования отследили активность червоточины, обладающей средней скоростью расширения. Эксперты сделали вывод, что черная дыра способна поглощать одну звезду на год даже в случае наличия слабого гравитационного поля. В галактике Андромеды общая масса двух черных дыр составляет примерно 200 000 000 масс Солнца. С каждым годом это значение увеличивается, влияя на гравитационное поле разрыва. Звезды попадая в него, создаёт массивную реакцию, приводящую к поглощению светила.
В черных дырах больших размеров имеются определенные гравитационные сбои. Вследствие этого процесс поглощения звезд ускоряется либо затягивается.
Учёными изучена была черная дыра М31, расположенная в галактике Андромеды. С помощью компьютерного моделирования отследили активность червоточины, обладающей средней скоростью расширения. Эксперты сделали вывод, что черная дыра способна поглощать одну звезду на год даже в случае наличия слабого гравитационного поля. В галактике Андромеды общая масса двух черных дыр составляет примерно 200 000 000 масс Солнца. С каждым годом это значение увеличивается, влияя на гравитационное поле разрыва. Звезды попадая в него, создаёт массивную реакцию, приводящую к поглощению светила.
В черных дырах больших размеров имеются определенные гравитационные сбои. Вследствие этого процесс поглощения звезд ускоряется либо затягивается.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40