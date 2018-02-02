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Гаянэ Багдасарян обнажила ягодицы в Instagram
Модель Гаянэ Багдасарян вновь обнажилась для очередного фотоснимка. В своем аккаунте в сети Instagram она разместила кадр, на котором демонстрирует абсолютно голые ягодицы в номере отеля в Таиланде.

Гаянэ Багдасарян обнажила ягодицы в Instagram


На свежей публикации известная модель запечатлена со спины. Снимок сделали в тот момент, когда Багдасарян спустила свой халатик ниже ягодиц, оказавшись полностью голой. Фотография обнаженной модели вызвала восхищение среди ее поклонников. Но и не обошлось без критики.

Кстати, львиную долю фотографий на странице Гаяне Багдасарян в Instagram можно смело отнести к стилю «ню». Среди поклонников звезды множество тех, кто поддерживает модель за то, что она не стесняется позировать голой, демонстрируя свое красивое тело.

Сейчас, как, впрочем, и последние несколько недель, Багдасарян отдыхает в Таиланде на острове Самуи, где и создает множество откровенных публикаций.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 20:20
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