Гаянэ Багдасарян обнажила ягодицы в Instagram

На свежей публикации известная модель запечатлена со спины. Снимок сделали в тот момент, когда Багдасарян спустила свой халатик ниже ягодиц, оказавшись полностью голой. Фотография обнаженной модели вызвала восхищение среди ее поклонников. Но и не обошлось без критики.Кстати, львиную долю фотографий на странице Гаяне Багдасарян в Instagram можно смело отнести к стилю «ню». Среди поклонников звезды множество тех, кто поддерживает модель за то, что она не стесняется позировать голой, демонстрируя свое красивое тело.Сейчас, как, впрочем, и последние несколько недель, Багдасарян отдыхает в Таиланде на острове Самуи, где и создает множество откровенных публикаций.