Ученые выяснили, похищают ли инопланетяне землян
В СМИ часто передаётся касательно похищения людей НЛО. Участники событий рассказывают интереснейшие подробности таких происшествий. При этом многие рассказы похожи.
Очевидцы отмечают, что слышат странные звуки, видят яркие лучи, не могут управлять телом, общаются с инопланетянами телепатически, подвергаются различным опытам и так далее. По мнению экспертов ToDay News Ufa никаких похищений на самом деле нет. Большинство случаев можно объяснить разными психическими заболеваниями похищенных. Однако люди, не имеющие психических заболеваний, иногда становятся свидетелями либо участниками спейснэпинга. Они отмечают, что человек в данный период испытывал сильный стресс.
Так мозгу матери, у которой пропал ребенок, проще верить, что дитя украли инопланетяне, и в будущем его вернут, чем ожидать реальных ужасов действительности. Скорее всего, контакта с пришельцами не было, так как такое глобальное событие тяжело скрыть.
Очевидцы отмечают, что слышат странные звуки, видят яркие лучи, не могут управлять телом, общаются с инопланетянами телепатически, подвергаются различным опытам и так далее. По мнению экспертов ToDay News Ufa никаких похищений на самом деле нет. Большинство случаев можно объяснить разными психическими заболеваниями похищенных. Однако люди, не имеющие психических заболеваний, иногда становятся свидетелями либо участниками спейснэпинга. Они отмечают, что человек в данный период испытывал сильный стресс.
Так мозгу матери, у которой пропал ребенок, проще верить, что дитя украли инопланетяне, и в будущем его вернут, чем ожидать реальных ужасов действительности. Скорее всего, контакта с пришельцами не было, так как такое глобальное событие тяжело скрыть.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30