АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Ученые выяснили, похищают ли инопланетяне землян
В СМИ часто передаётся касательно похищения людей НЛО. Участники событий рассказывают интереснейшие подробности таких происшествий. При этом многие рассказы похожи.

Ученые выяснили, похищают ли инопланетяне землян

Очевидцы отмечают, что слышат странные звуки, видят яркие лучи, не могут управлять телом, общаются с инопланетянами телепатически, подвергаются различным опытам и так далее. По мнению экспертов ToDay News Ufa никаких похищений на самом деле нет. Большинство случаев можно объяснить разными психическими заболеваниями похищенных. Однако люди, не имеющие психических заболеваний, иногда становятся свидетелями либо участниками спейснэпинга. Они отмечают, что человек в данный период испытывал сильный стресс.

Так мозгу матери, у которой пропал ребенок, проще верить, что дитя украли инопланетяне, и в будущем его вернут, чем ожидать реальных ужасов действительности. Скорее всего, контакта с пришельцами не было, так как такое глобальное событие тяжело скрыть.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости