Зрители считают, что Ольга Рапунцель постоянно плачет, потому что боится покинуть "Дом-2"

В последнее время фолловеры стали то и дело говорить, что Ольга перестала быть интересной, и это, как считают они, является причиной, по которой девушка часто плачет. При этом не секрет, что на проекте и без того хватает слёз, ведь даже самые суровые участники могут неожиданно заплакать во время голосования, и выглядит это весьма неестественно.К слову, тот факт, что на периметре всё проходит по указке организаторов, известен уже давно. Но зрители уверены, что Ольге часть сценария со слезами приходится больше всего по душе, так как ей действительно сейчас несладко.Хейтеры, в свою очередь, вообще никогда не сомневались, что Рапунцель плачет по-настоящему, так как боится оказаться за воротами без права на возвращение.Впрочем, не совсем ясно, насколько такое мнение зрителей является правдой, так как недавно Рапунцель даже сделали ведущей одного из ток-шоу "Дома-2".