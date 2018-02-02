Стало известно наказание для ульяновских курсантов, снявших откровенный клип

Курсантов, «засветившихся» в клипе с откровенными танцами, наказали, поставив точку в громком деле. Как оказалось, видео было снято еще в октябре ради шутки, без намерений публикации в Интернете. Однако кто-то все же выложил ролик для всеобщего обозрения.По результатам рассмотрения этого дела, было принято решение все-таки не увольнять нерадивых шалопаев, ограничась только выговором.Возможно, считают СМИ, сказалась поддержка общественности. Напомним, после ажиотажа вокруг ролика ульяновских курсантов в Сети появился модный тренд публикации подобных роликов. В образе «сатисфэкшн» представали студенты самых разных учебных учреждений, рабочие, мамы и даже бабушки.Руководство вуза ранее поясняло, что считает ролик курсантов жестом неуважения, однако все- таки восприятие общественностью такого поступка, как обычной юношеской шутки изменило и точку зрения строгого ректората.