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Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения в своей внешности
Ляйсан Утяшева, являющаяся российской гимнасткой и телеведущей, в последнее время сильно преобразилась. Общественность начала поговаривать, что и она сделала себе пластику лица. Касательно этих сплетен девушка приняла решение высказаться сама, и оказалось, всё очень преувеличено фанатами.

Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения в своей внешности

Уже несколько месяцев СМИ упорно обсуждает внешность жены Павла Воли. Пресса выставляет на суд общественности давние и новые фото Ляйсан. Практически все издания предполагают, что Утяшева скорей всего воспользовалась услугами знаменитых столичных пластических хирургов. В недавнем интервью девушка сказала, что её изменение во внешности произошли не благодаря таланту хирурга, а собственным усилиям.

На данные процедуры у неё нет столько свободного времени. Однако небольшим секретом своей красоты Ляйсан поделилась. Она утверждает, что её щёки спали после того, как начала регулярно приводить себя в порядок и заниматься спортом.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:00
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