Ляйсан Утяшева объяснила серьезные изменения в своей внешности

Уже несколько месяцев СМИ упорно обсуждает внешность жены Павла Воли. Пресса выставляет на суд общественности давние и новые фото Ляйсан. Практически все издания предполагают, что Утяшева скорей всего воспользовалась услугами знаменитых столичных пластических хирургов. В недавнем интервью девушка сказала, что её изменение во внешности произошли не благодаря таланту хирурга, а собственным усилиям.На данные процедуры у неё нет столько свободного времени. Однако небольшим секретом своей красоты Ляйсан поделилась. Она утверждает, что её щёки спали после того, как начала регулярно приводить себя в порядок и заниматься спортом.