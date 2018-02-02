Вера Курочка призналась, что в отношениях с Петром Шепелем ей постоянно приходится меняться

Будучи участницей "Дома-2", Вера также работала в редакции проекта. После ухода девушка приняла решение уволиться также из редакции и нашла другую достойную работу. Что касается занятости Шепеля, то об это поклонники пока ничего не знают.Молодые люди часто говорили, что после ухода из "Дома-2" их отношения только укрепились: научились лучше понимать друг друга, идти на уступки, вместе решать возникающие проблемы. Однако накануне Курочка опубликовала пост в социальной сети, в котором призналась, что ради хорошей атмосферы в отношениях ей приходится меняться. Пока у Веры получается это не так хорошо, как хотелось бы, поэтому она восторгается теми женщинами, которые могут быть сильными, но в то же время слабыми.После этих слов Курочки подписчики поняли, что в отношениях бывших участников скандального телешоу в настоящее время не всё отлично. Фанаты пытаются советовать что-то Вере, чтобы выйти из сложного положения. Хейтеры же уверены: расставание уже не за горами.