Геоглиф в виде лося в парке «Зюраткуль» оказался пустышкой

На тему об археологической находке в виде лося, найденной на Южном Урале, вышло несколько десятков телесюжетов и даже документальный фильм «Охотники за каменным лосем». Однако шумиха быстро стала утихать после того, как зрителям признались, что денег на исследование геокультового объекта нет. Но все оказалось иначе, исследовать стало нечего – следы древних культур и самого геоглифа просто исчезли.Исследователь из Челябинска Андрей Любушкин рассказал, что решил разобраться в этой ситуации, решив начать с изучения динамики изменений изображения за 10 лет. По данным специалиста, рисунок четко просматривался лишь в 2007 году, как раз на тот момент, когда снимки «Лося» использовались в подавляющем большинстве телесюжетов. Далее из года в год геоглиф стал просматриваться все хуже и хуже, вследствие чего назрел вопрос: мог ли древний рисунок, по скромным оценкам которому пять тысяч лет, так скоро исчезнуть? Конечно, нет!Однако при этом напрашивается другой вопрос: как же появился «Лось»? По мнению исследователя, такой рисунок могли запросто накатать квадроциклами.В беседе с одним из тренеров саткинской лыжной секции Любушкин узнал, что ранее, на месте данного «геоглифа», был расположен участок тренировочной лыжни. По ней наматывали круги будущие чемпионы области. В 2010 году лыжная секция прекратила использование данного участка. И, кстати, с 2010 года рисунок в виде лося теряет четкие границы, растворяясь в окружающей местности, а позже и вовсе исчез.Таким образом, в ходе своих исследований, Андрей Любушкин убедился, что древний рисунок – всего лишь пустышка, достаточно просто взглянуть на карту, как советует сделать исследователь.