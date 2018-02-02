На автосалоне в Пекине FAW представит новый кроссовер Xenia R9

Накануне в сеть выложили фотографии Xenia R9, на которых видно, что автомобиль получил массивную решётку радиатора, стильную головную оптику, над противотуманными фарами появились LED-секции ходовых огней, задние огни имеют светодиоды, сзади установлены две выхлопные трубы, встроенные в бампер.Под капотом кроссовера Xenia R9 установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, он функционирует на пару с «механикой» и «автоматом». Автомобиль оснащён исключительно передним приводом.Интерьер автомобиля выполнен Xenia R7, здесь такая же передняя панель и аналогичное мультимедийное колесо. Однако у кроссовера Xenia R9 появилась современная мультимедийная система с «парящим» дисплеем, модернизированный блок климат-системы, а рядом с селектором КПП расположена вращающаяся «шайба» для управления электроникой.