YouTube Go стал доступен в 130 государствах

Примерно год назад приложение в бета-версии запустили для Индии. Теперь оно доступно в 130 странах для пользователей Android. Преимущественно, речь идет про Центральную и Южную Америку, ближневосточные страны, Азию и Африку. YouTube Go предназначено для регионов, где имеются проблемы с доступом к интернету. Приложение работает как YouTube под ОС Android, позволяя скачивать видео-контент для офлайн-просмотра.В случае сохранения можно выбрать нужное качество видео-контента с указанными объемами результирующего файла. Доступными являются варианты Standard Quality (360p), Basic Quality (144p) исключая HD. Пользователям с медленным интернетом это очень актуально. Видео можно передавать по Bluetooth, при этом, не используя интернет. Приложение функционирует на всех Android, начиная с версии 4.1 (Jellybean) на 9,4 МБ.