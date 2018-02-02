АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

YouTube Go стал доступен в 130 государствах
Компания Google на сегодня расширила географию доступности популярного приложения типа YouTube Go.

YouTube Go стал доступен в 130 государствах

Примерно год назад приложение в бета-версии запустили для Индии. Теперь оно доступно в 130 странах для пользователей Android. Преимущественно, речь идет про Центральную и Южную Америку, ближневосточные страны, Азию и Африку. YouTube Go предназначено для регионов, где имеются проблемы с доступом к интернету. Приложение работает как YouTube под ОС Android, позволяя скачивать видео-контент для офлайн-просмотра.


В случае сохранения можно выбрать нужное качество видео-контента с указанными объемами результирующего файла. Доступными являются варианты Standard Quality (360p), Basic Quality (144p) исключая HD. Пользователям с медленным интернетом это очень актуально. Видео можно передавать по Bluetooth, при этом, не используя интернет. Приложение функционирует на всех Android, начиная с версии 4.1 (Jellybean) на 9,4 МБ.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости