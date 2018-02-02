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Джина Лоллобриджида удостоена именной звезды на Аллее славы в Голливуде
Джина Лоллобриджида, являющаяся знаменитой итальянской актрисой, удостоена именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Джина Лоллобриджида удостоена именной звезды на Аллее славы в Голливуде

Именная звезда Джины Лоллобриджиды получила 2 628 номер. Девяностолетняя актриса, которую называли одной из самых красивых женщин мира, лично посетила церемонию. Актриса приехала на открытие своей звезды в атласном наряде голубого цвета, который расшит золотыми нитями.

В Голливуд артистка приехала из Рима, где сейчас проживает на собственной вилле. Итальянская актриса известна по кинолентам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». Карьеру в кино Лоллобриджида закончила около тридцати лет назад. Она сказала, что не хочет повторяться в ролях. Но фанаты до сих пор её любят, что и подтверждает открытая именная звезда на Аллее славы.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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