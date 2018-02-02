Дмитрий Дмитренко напомнил хейтерам, что всегда готов заступиться за свою семью

"Скоро станем счастливыми молодыми родителями. Я нашёл свою любовь. Мы любим и дорожим друг другом. На проекте я сделал предложение на Сейшельских Островах, спустя год мы сыграли сами свою шикарную свадьбу и улетели в Дубай. Мы сохранили наши отношения с Олей. Злым языкам не позволю разрушить нашу семью", - написал Дмитрий.

Кроме того, Дмитрий в очередной раз отметил, что рождение первенца станет для него безумно радостным событием.Прежде стало известно, что Дмитренко отправился во Владивосток к своей матери, чтобы попытаться помирить её с Ольгой. Женщина, напомним, считает супругу сына далеко не самым лучшим человеком, но Дмитрий пытается её переубедить.До этого Рапунцель призналась, что никогда не сможет быть полностью счастливой, если свекровь не станет относится к ней лучше. Ольга даже попросила совет у подписчиков, который мог бы помочь ей в этой ситуации.