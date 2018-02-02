Федерация еврейских общин раскритиковала польский «антибандеровский закон»

Борух Горин, глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), считает, что Польша таким образом выставила себя на посмешище, увлекшись «войной памяти», а также собственным национальным «нарциссизмом».Ведь кроме этого пункта закона, уголовному преследованию подвергаются и те, кто посмеет утверждать, что многие и многие поляки сотрудничали с нацистами и, в том числе, помогали им в преследовании евреев. А именно так и было. По мнению главы ФЕОР, в принятом польским Сенатом документе просматривается попытка ревизионизма Холокоста.Принятие такого законодательства Горин расценил, как недальновидную политику и надеется, что президент Польской Республики Анджей Дуда ветирует этот закон.Польские попытки ответить на украинскую реабилитацию бандеровцев таким вот образом встретили однозначную критику в Украине, Израиле и Соединенных Штатах.