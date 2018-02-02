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Ани Лорак анонсировала новую постельную фотосессию
Ани Лорак снялась в постельной фотосессии. Об этом артистка поведала своим поклонникам в своём микроблоге Instagram.

Ани Лорак анонсировала новую постельную фотосессию

Лорак в рамках Instagram обнародовала видеоролик с бекстейджа съёмки. На данном видео видно, что исполнительница песен сидит в фуражке и коротком черном костюме на белоснежной постели, при этом общается с фотографами и прочими членами её команды. Пост сопровождает знаменитая композиция Рианны «Diamond».

Сейчас Лорак вплотную готовится к шоу «Дива». Шестнадцатого февраля в Минске уже состоится первый концерт, а третьего марта – в Москве. Певица сказала, что зрители смогут услышать много интересных интерпретаций уже полюбившихся им композиций, а также эффектные костюмы и постановки. Ролик за четыре часа собрал свыше 120 тысяч лайков. В комментариях фанаты написали, что ждут с нетерпением нового гастрольного тура Лорак, так как прошлое турне под названием «Каролина» было фантастическим.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
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