Ани Лорак анонсировала новую постельную фотосессию

Лорак в рамках Instagram обнародовала видеоролик с бекстейджа съёмки. На данном видео видно, что исполнительница песен сидит в фуражке и коротком черном костюме на белоснежной постели, при этом общается с фотографами и прочими членами её команды. Пост сопровождает знаменитая композиция Рианны «Diamond».Сейчас Лорак вплотную готовится к шоу «Дива». Шестнадцатого февраля в Минске уже состоится первый концерт, а третьего марта – в Москве. Певица сказала, что зрители смогут услышать много интересных интерпретаций уже полюбившихся им композиций, а также эффектные костюмы и постановки. Ролик за четыре часа собрал свыше 120 тысяч лайков. В комментариях фанаты написали, что ждут с нетерпением нового гастрольного тура Лорак, так как прошлое турне под названием «Каролина» было фантастическим.