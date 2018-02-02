АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Фатальный «бойкот»: о стране массово закрываются штабы Алексея Навального
Как сообщает Telegram-канал «Караульный», после организованной активистом «забастовки избирателей», которая оказалась довольно малочисленной, о закрытии объявил уже третий штаб его сторонников.

Ранее в сети и ряде СМИ появились сообщения о закрытии штабов в Горячем Ключе и Тосно. В четверг аналогичное объявление появилось и в официальном сообществе штаба города Калининск в соцсети «ВКонтакте». Бойкот выборов президента РФ, который планировался как самый массовый в кампании Навального, оказался провальным. Как отметил автор канала, данные шаги блогера лишь запустили цепную реакцию распада команды.
Фатальный «бойкот»: о стране массово закрываются штабы Алексея Навального

Другие последователи активиста выразили свое разочарование в связи с этим высказыванием. Руководители штаба в Калининске сообщили в соцсети о его закрытии, отметив, что Навальный не тот лидер, который им необходим.
Политика
Добавил: Роман Вчера, 16:13
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости