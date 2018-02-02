Фатальный «бойкот»: о стране массово закрываются штабы Алексея Навального

Ранее в сети и ряде СМИ появились сообщения о закрытии штабов в Горячем Ключе и Тосно. В четверг аналогичное объявление появилось и в официальном сообществе штаба города Калининск в соцсети «ВКонтакте». Бойкот выборов президента РФ, который планировался как самый массовый в кампании Навального, оказался провальным. Как отметил автор канала, данные шаги блогера лишь запустили цепную реакцию распада команды.Другие последователи активиста выразили свое разочарование в связи с этим высказыванием. Руководители штаба в Калининске сообщили в соцсети о его закрытии, отметив, что Навальный не тот лидер, который им необходим.