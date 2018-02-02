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Юлия Началова загружает дочь Веру занятиями по мере ее сил, а сил у нее очень много
Дочь Юлии Началовой Вера, так же как и в свое время, ее мама, очень загружена занятиями, но по мере ее сил.

Юлия Началова загружает дочь Веру занятиями по мере ее сил, а сил у нее очень много


У исполнительницы Юлии Началовой растет дочь, которой одиннадцать лет. Девочка родилась в браке со спортсменом Евгением Алдониным. Певица хочет, чтобы ее дочка получила достойное образование и поэтому следит за успеваемостью девочки. И хотя Юля не ругает свою наследницу, она хорошо усвоила, что троечником быть нехорошо.

Началова изо всех сил пытается быть хорошей мамой и занимается воспитанием Веры с учетом ее интересов. Певица поделилась, что заранее начала подготовку к переходному возрасту. Мама с интересом выслушивает точку зрения дочки, а потом корректно изменяет некоторые понятия, чтобы не заглушать личность ребенка, которая сейчас формируется.

Артистка все свое время старается уделять Вере. Даже откладывает дела, чтобы отвезти на занятия или забрать. Мама загружает свою дочь по мере сил, а этого у нее достаточно. Юлия говорит, что для того, чтобы в жизни чего-то добиться, нужно очень много трудиться, как в свое время она.
Также Началова очень благодарна своему бывшему супругу за то, что он тоже участвует в жизни их общей дочери, звонит и приглашает в гости.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:07
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