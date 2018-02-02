Волоконно-оптическая система позволит специалистам прослушивать дальний космос

Сообщается, что ученые теперь имеют возможность получать более четкий и стабильный сигнал. Раньше для достижения подобных результатов, им были необходимы атомные часы, которые очень дороги в цене. Однако сейчас приблизиться к необходимому результату астрономам помогает более доступная техника.В основе новой разработки лежит использование опорной частоты, которая не теряет свой сигнал даже на расстоянии в 300 км. Именно благодаря этому эксперты теперь могут передавать сигнал при помощи двух радиотелескопов, синхронизируя его. Сама передача данных сигналов ведется по волоконно-оптическим сетям и, что важно, не создает никаких помех и не выключает связь по другим каналам.Научные сотрудники провели первые запуски сигналов, результат которых привел их к успеху. По мнению астрономов, в будущем чувствительность данной аппаратуры можно будет умножить в 50 раз, что позволит специалистам прослушивать дальний космос. Более того, повысить качество восприятия сигналов их космического пространства тоже станет возможным.