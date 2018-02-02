Подписчики гнобят Эллу Суханову за развод с Игорем Трегубенко

Интернет-пользователи считают, что Трегубенко является достойным мужчиной, который может быть отличным мужем и отцом. Отказавшись создавать семью с Игорем, по их мнению, Элла упустила своём счастье.Начитавшись гневных отзывов, Суханова пришла в ярость. Девушка опубликовала пост, обратившись в нём ко всем тем, что критикует её за решение относительно развода с Трегубенко.Суханова не воспринимает развод как какую-то трагедию и советует другим брать с неё пример в этом плане. Нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент мужчина и женщина поняли, что вместе жить уже не могут. Важно найти в себе силы откровенно поговорить на данную тему и принять верное решение, ведь зачем мучиться с нежеланным человеком, если можно быть счастливым с кем-то другим.Кроме того, бывшая участница скандальной телестройки уверена, что практически все люди, которые пишут о ней гадости в комментариях, сами чувствуют себя несчастными в отношениях.