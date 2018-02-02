АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Подписчики гнобят Эллу Суханову за развод с Игорем Трегубенко
Узнав о том, что Элла Суханова твёрдо решила разводиться с Игорем Трегубенко, подписчики набросились на экс-участницу телешоу "Дом-2", обвиняя её в глупом поступке.

Интернет-пользователи считают, что Трегубенко является достойным мужчиной, который может быть отличным мужем и отцом. Отказавшись создавать семью с Игорем, по их мнению, Элла упустила своём счастье.

Подписчики гнобят Эллу Суханову за развод с Игорем Трегубенко

Начитавшись гневных отзывов, Суханова пришла в ярость. Девушка опубликовала пост, обратившись в нём ко всем тем, что критикует её за решение относительно развода с Трегубенко.

Суханова не воспринимает развод как какую-то трагедию и советует другим брать с неё пример в этом плане. Нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент мужчина и женщина поняли, что вместе жить уже не могут. Важно найти в себе силы откровенно поговорить на данную тему и принять верное решение, ведь зачем мучиться с нежеланным человеком, если можно быть счастливым с кем-то другим.

Кроме того, бывшая участница скандальной телестройки уверена, что практически все люди, которые пишут о ней гадости в комментариях, сами чувствуют себя несчастными в отношениях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:01
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости