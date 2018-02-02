В NASA опубликовали изображение галактик, схожих по форме с пингвином

Снимки галактик разместили в рамках аккаунта NASA в Instagram. Большинство пользователей, подписанных на Instagram-аккаунта NASA, весьма удивились, увидев, как 2 галактики, которые сплетаются воедино на расстоянии больше 20 000 000 световых лет от Голубой планеты, своим видом напоминают образ пингвина. По словам экспертов, одна из данных галактик миллиарды лет назад имела форму спирали. Но истратив большинство запасов газа и пыли, она утратила былую свою форму.Учёные NASA заметили, что у этих галактик отсутствует характерное красное свечение вследствие того, что запасы газа галактик, применяемые для создания новых звёзд, уже давно утрачены. Вследствие этого новые небесные светила уже не образуются в них. Эти галактики должны воедино слиться.