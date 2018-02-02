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Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont доберётся до России весной
Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont весной этого года появится в продаже на российском рынке. Более точной даты старта продаж не сообщается, при этом на российском портале бренда Volkswagen информация об автомобиле уже появилась.

Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont доберётся до России весной


Габариты нового Volkswagen Teramont составляют 5 036/1 989/1 778 мм, размер колёсной базы 2 979 мм, клиренс у автомобиля 203 мм. Новый флагманский кроссовер построен на платформе MQB и является самой большой моделью бренда.

В моторную гамму внедорожника входит двигатель V6 производительностью 280 лошадиных сил 4-цилиндровый агрегат, выдающий 238 «лошадей». Автомобиль будет предложен с безальтернативной полноприводной системой. О цене и оснащении Volkswagen Teramont для России сообщат дополнительно.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:00
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