Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont доберётся до России весной
Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont весной этого года появится в продаже на российском рынке. Более точной даты старта продаж не сообщается, при этом на российском портале бренда Volkswagen информация об автомобиле уже появилась.
Габариты нового Volkswagen Teramont составляют 5 036/1 989/1 778 мм, размер колёсной базы 2 979 мм, клиренс у автомобиля 203 мм. Новый флагманский кроссовер построен на платформе MQB и является самой большой моделью бренда.
В моторную гамму внедорожника входит двигатель V6 производительностью 280 лошадиных сил 4-цилиндровый агрегат, выдающий 238 «лошадей». Автомобиль будет предложен с безальтернативной полноприводной системой. О цене и оснащении Volkswagen Teramont для России сообщат дополнительно.
Габариты нового Volkswagen Teramont составляют 5 036/1 989/1 778 мм, размер колёсной базы 2 979 мм, клиренс у автомобиля 203 мм. Новый флагманский кроссовер построен на платформе MQB и является самой большой моделью бренда.
В моторную гамму внедорожника входит двигатель V6 производительностью 280 лошадиных сил 4-цилиндровый агрегат, выдающий 238 «лошадей». Автомобиль будет предложен с безальтернативной полноприводной системой. О цене и оснащении Volkswagen Teramont для России сообщат дополнительно.
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Добавил: Алина Вчера, 18:00