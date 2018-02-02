Евгений Кузин открывает собственную стоматологическую клинику

"Познакомился с руководством и буквально за пару недель решил открыть свою клинику по франшизе", - рассказал Евгений.

Мужчина решил рассказать всем интересующимся, что его заставило заняться подобным видом деятельности.Евгений признался, что не так ещё давно этот бизнес его не привлекал, так как опасался оказался в плохой ситуации по деньгам. Прошло время, и он понял, что этим делом действительно стоит заниматься, так как оно сочетает в себе и прибыльность, и интерес.Всё произошло, когда он посетил стоматолога с целью отбелить свои зубы перед Новым годом. Кузин был в восторге от обслуживания персонала, привлекательного оборудования и качества проделанной работы. Тогда экс-участник скандальной телестройки решил, что определённо желает попробовать себя на этом поприще.Кузин добавил, что с ремонтом помещения и установкой необходимого оборудования закончит уже к концу месяца, а после этого уже можно будет решать вопрос об открытии клиники.