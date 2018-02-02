Евгений Кузин открывает собственную стоматологическую клинику
Бывший участник реалити-шоу "Дома-2" Евгений Кузин решил напомнить, что вскоре откроет собственную стоматологическую клинику.
Мужчина решил рассказать всем интересующимся, что его заставило заняться подобным видом деятельности.
Евгений признался, что не так ещё давно этот бизнес его не привлекал, так как опасался оказался в плохой ситуации по деньгам. Прошло время, и он понял, что этим делом действительно стоит заниматься, так как оно сочетает в себе и прибыльность, и интерес.
Всё произошло, когда он посетил стоматолога с целью отбелить свои зубы перед Новым годом. Кузин был в восторге от обслуживания персонала, привлекательного оборудования и качества проделанной работы. Тогда экс-участник скандальной телестройки решил, что определённо желает попробовать себя на этом поприще.
Кузин добавил, что с ремонтом помещения и установкой необходимого оборудования закончит уже к концу месяца, а после этого уже можно будет решать вопрос об открытии клиники.
Мужчина решил рассказать всем интересующимся, что его заставило заняться подобным видом деятельности.
Евгений признался, что не так ещё давно этот бизнес его не привлекал, так как опасался оказался в плохой ситуации по деньгам. Прошло время, и он понял, что этим делом действительно стоит заниматься, так как оно сочетает в себе и прибыльность, и интерес.
Всё произошло, когда он посетил стоматолога с целью отбелить свои зубы перед Новым годом. Кузин был в восторге от обслуживания персонала, привлекательного оборудования и качества проделанной работы. Тогда экс-участник скандальной телестройки решил, что определённо желает попробовать себя на этом поприще.
"Познакомился с руководством и буквально за пару недель решил открыть свою клинику по франшизе", - рассказал Евгений.
Кузин добавил, что с ремонтом помещения и установкой необходимого оборудования закончит уже к концу месяца, а после этого уже можно будет решать вопрос об открытии клиники.