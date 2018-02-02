Audi выпустила универсал RS6 Avant на 705 лошадей

Лимитированная версия Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition окрашена в синюю расцветку. Ходовые огни уникального универсала затемнили, выхлопная система имеет титановое исполнение, колеса оснащаются чёрными 21-дюймовыми дисками. Audi RS6 Avant Performance Nogaro Edition в салоне имеет элементы углепластика, алькантры. Модель авто оббита кожей. Декоративные синие вставки говорят про лимитированную версию. Их при желании можно заменить на черные.Силовой агрегат форсирован при помощи тюнинга от ABT Sportsline. Теперь твин-турбо двигатель способен генерировать до 705 лошадей. Автомобильная компания Audi планирует выпустить всего сто пятьдесят уникальных моделей. Новая версия на территории Германии доступна от 124,2 тысяч евро.