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Минфин и Центробанк предлагает запустить торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский
Минфин и Банк России разрабатывают возможность обмена и покупки криптовалют на островах Октябрьский и Русский. Это станет очередным этапом правительства по легализации электронных денег в России.

Минфин проводит работу по структуризации функционирования крипторынка в России. В настоящее время чиновники ведомства рассматривают предложение пуска легальных торгов электронной валютой на островах Октябрьский и Русский. Алексей Моисеев, замминистра финансов РФ заметил в интервью с журналистами пояснил: "Мы полагаем, что надо этот обмен разрешить в рамках спецтерриторий, подобный "Свободному порту Владивосток", где уже работает первый оффшор. В этом случае обмен, продажа будет проходить через счета оператора обмена цифровых финактивов через спецсчет.

Однако размер транзакции от одного владельца не может быть выше 50 тыс рублей в эквиваленте, посчитали российские законодатели. Первая свободная зона в Приморье будет пилотным проектом, опыт которой будет распространен на других территориях. Это станет продолжением шагов правительства по легализации криптовалюты, считает российский эксперт из компании business.bitclubproject.сom Светлана Лобарева. Порядок ведения таких счетов будет устанавливаться Центральным банком РФ.

Минфин и Центробанк предлагает запустить торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 17:50
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