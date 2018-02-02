АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии
Американская певица и актриса Селена Гомес прошла двухнедельный курс лечения от депрессии в Нью-Йорке. Об этом сообщает британская газета Mirror.

Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии


По информации от источника, стало известно, что двухнедельный курс лечения от депрессии пошел на пользу известной актрисе и певице Селене Гомес. По словам информатора, звезде необходимо было сосредоточить внимание на себе. Артистка может снова пройти этот курс, поскольку после первой процедуры ей стало значительно лучше. Принять решение Селене Гомес помог ее возлюбленный Джастин Бибер.

Стоит напомнить, что карьеры Гомес стартовала еще в 2002 году. В 15 лет девушка принимала участие в съемках различных сериалов, попутно записывая сольные треки. Сейчас звезда занимается продюсированием, дизайном и другим творчеством.

В минувшем году звезда приостановила свои выступления из-за проблем со здоровьем. Певице сделали операцию по пересадке почки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости