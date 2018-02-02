Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии

По информации от источника, стало известно, что двухнедельный курс лечения от депрессии пошел на пользу известной актрисе и певице Селене Гомес. По словам информатора, звезде необходимо было сосредоточить внимание на себе. Артистка может снова пройти этот курс, поскольку после первой процедуры ей стало значительно лучше. Принять решение Селене Гомес помог ее возлюбленный Джастин Бибер.Стоит напомнить, что карьеры Гомес стартовала еще в 2002 году. В 15 лет девушка принимала участие в съемках различных сериалов, попутно записывая сольные треки. Сейчас звезда занимается продюсированием, дизайном и другим творчеством.В минувшем году звезда приостановила свои выступления из-за проблем со здоровьем. Певице сделали операцию по пересадке почки.