Обновлённый Nissan Qashqai появится в России в 2018 году

Обновлённый Nissan Qashqai получил расширенный список систем безопасности и других опций для комфортной поездки, улучшились ходовые качества автомобиля, а также изменился внешний дизайн внедорожника.На данный момент не известно, какая именно модель Nissan Qashqai появится на российском рынке. Возможно производитель для России создаст специальную версию, как это было в 2015 году, тогда Nissan Qashqai специально модернизировали для эксплуатации на российских дорогах. Данную модификацию выпускали в Санкт-Петербурге она отличалась увеличенным дорожным просветом и расширенной колёсной базой.Информации о дебюте внедорожника на российском рынке пока нет, также не известна стоимость внедорожника.