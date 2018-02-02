Обновлённый Nissan Qashqai появится в России в 2018 году
Компания Nissan намерена вывести на российский рынок новую генерацию кроссовера Qashqai. Модернизированный Nissan Qashqai уже доступен на рынке центральной Европы.
Обновлённый Nissan Qashqai получил расширенный список систем безопасности и других опций для комфортной поездки, улучшились ходовые качества автомобиля, а также изменился внешний дизайн внедорожника.
На данный момент не известно, какая именно модель Nissan Qashqai появится на российском рынке. Возможно производитель для России создаст специальную версию, как это было в 2015 году, тогда Nissan Qashqai специально модернизировали для эксплуатации на российских дорогах. Данную модификацию выпускали в Санкт-Петербурге она отличалась увеличенным дорожным просветом и расширенной колёсной базой.
Информации о дебюте внедорожника на российском рынке пока нет, также не известна стоимость внедорожника.
Обновлённый Nissan Qashqai получил расширенный список систем безопасности и других опций для комфортной поездки, улучшились ходовые качества автомобиля, а также изменился внешний дизайн внедорожника.
На данный момент не известно, какая именно модель Nissan Qashqai появится на российском рынке. Возможно производитель для России создаст специальную версию, как это было в 2015 году, тогда Nissan Qashqai специально модернизировали для эксплуатации на российских дорогах. Данную модификацию выпускали в Санкт-Петербурге она отличалась увеличенным дорожным просветом и расширенной колёсной базой.
Информации о дебюте внедорожника на российском рынке пока нет, также не известна стоимость внедорожника.
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Добавил: Алина Вчера, 17:30