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Илон Маск и Эмбер Херд вновь расстались
Экс-супруга Джонни Деппа актриса Эмбер Херд и канадский миллиардер Илон Маск вновь расстались. По мнению многочисленных СМИ, этот разрыв станет окончательным для пары.

Илон Маск и Эмбер Херд вновь расстались


Вот уже дважды многочисленные поклонники знаменитой четы Илона Маска и Эмбер Херд стали свидетелями того, что они вновь расстались. Близкие друзья актрисы рассказали СМИ о том, что Херд хочет остаться с миллиардером Маском друзьями, не возобновляя романтических отношений с ним. Поклонники звездной пары заметили, что оба они отписались от обновлений друг у друга, а это, по мнению фанатов, является признаком окончательного разрыва отношений.

Но среди многочисленных поклонников медийных личностей немало тех, кто верит в воссоединение Маска и Херд, ведь после последней ссоры они снова стали встречаться. фанаты верят, что чувства миллиардера и актрисы снова вспыхнут через какое-то время, когда они начнут скучать друг по другу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:50
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