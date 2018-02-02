Илон Маск и Эмбер Херд вновь расстались

Вот уже дважды многочисленные поклонники знаменитой четы Илона Маска и Эмбер Херд стали свидетелями того, что они вновь расстались. Близкие друзья актрисы рассказали СМИ о том, что Херд хочет остаться с миллиардером Маском друзьями, не возобновляя романтических отношений с ним. Поклонники звездной пары заметили, что оба они отписались от обновлений друг у друга, а это, по мнению фанатов, является признаком окончательного разрыва отношений.Но среди многочисленных поклонников медийных личностей немало тех, кто верит в воссоединение Маска и Херд, ведь после последней ссоры они снова стали встречаться. фанаты верят, что чувства миллиардера и актрисы снова вспыхнут через какое-то время, когда они начнут скучать друг по другу.