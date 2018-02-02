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Постпред США при ООН отказалась считать Россию другом
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, член Республиканской партии США, выступая перед своими однопартийцами в штате Западная Вирджиния, заявила, что Москва не является другом для Вашингтона.

Постпред США при ООН отказалась считать Россию другом


Она допускает сотрудничество обеих стран в некоторых сферах, но не считает это поводом для дружеских отношений.

По ее словам, при нынешнем курсе руководства России о дружеских взаимоотношениях не может быть и речи.

Она также недоумевает, чего Кремль ожидал от Соединенных Штатов с избранием нового президента. Между тем, в 2017 году отношение США к России было наиболее жестким со времен президента Рональда Рейгана.

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, заявлениям Хейли не удивился, поскольку в них нет для него ничего нового. Попутно отметил о неуместности употреблять в политическом лексиконе слово «друг». Лучше использовать «союзник». И подтвердил, что, действительно, Россию и США нельзя назвать союзниками, поскольку Вашингтон тяготеет к выстраиванию однополярной пирамидальной модели современного мира с собой и своими союзниками на вершине такой пирамиды.
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Вчера, 17:20
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