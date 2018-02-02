Россия предложила США заключить соглашение о предотвращении кибератак

В 2013 год Россия и США подписала соглашение о мерах доверия в информационном поле. Ожидалось, что документ будет служить защитой от начала кибервойны. С того времени произошло много событий - технологии пошли вперёд, а киберпреступники всё чаще стали выбирать целью своих атак правительственные учреждения.В связи с напряжённой обстановкой между Россией и США необходимо заключить новое соглашение, которое поможет разработать новые правила по противодействию кибератакам. Если правительство США рассмотрит и подпишет этот договор, то можно будет говорить о том, что страны вышли на новый уровень дипломатических отношений.