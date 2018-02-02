Руководство Apple сообщает о рекордной выручке за квартал

Подсчет выручки руководством американского высокотехнологичного гиганта Apple, проводился за период последних месяцев прошлого года. Опираясь на результаты финансового отчета «яблочной» компании, результаты первого квартала указывают на увеличение прибыли на тринадцать процентов, по сравнению с данными, аналогичного периода годом ранее. Если перевести статистику в денежное выражение, объем выручки отчетного периода приравнен к 88 миллиардам долларов, а по чистой прибыли, компания превысила результат в 20 млрд. долл. США.Такой заметный рост, менеджмент Apple связал с успешной политикой реализации нового гаджета - iPhone Х. В общем, к концу прошлого года, реализовали свыше 77 миллионов устройств, типа смартфон.Заметен так же рост относительных продаж производителем и некоторых других мобильных устройств. Наибольшая прибыль получена по результатам активности пользователей на территории США. Их вклад обеспечил прирос по продажам на