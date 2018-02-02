Учёные придумали, как за полтора часа долететь из Москвы во Владивосток

Учёные сообщают, что для того чтобы доехать из Москвы во Владивосток за полтора часа необходимо двигаться со скоростью 17000 км/ч. Стоит отметить, что самолёты развивают скорость до 800 км/ч. Движение новой аэрокосмической транспортной системы будет осуществляться за счёт заброски аппарата в ближний космос.Космопланер сможет вместить пять человек. Ожидается, что новый вид транспорта будет использоваться лишь в экстренных случаях членами правительства и крупными бизнесменами. Аппарат сможет стартовать с обычного аэродрома. Специалисты заверяют, что пассажиры смогут выдержать перегрузки, возникающие при движении на таких гиперзвуковых скоростях. На данный проект находится на рассмотрении специалистов из КБ.