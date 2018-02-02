KIA Forte получит в 2019 году более захватывающую версию

В интервью с журналистами менеджер компании KIA рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность о создании более впечатляющей модели Forte, которая будет относиться к 2019 модельному году. По словам представителя компании KIA, в ближайшие годы в линейке KIA Forte произойдут серьёзные перемены.Эксперты не исключают, что речь идёт о более производительном хэтчбеке. В начале нынешнего года на автосалоне в Детройте была представлена обновлённая модификация KIA Forte 2019 года. Новинка получила пересмотренный внешний дизайн и бензиновый агрегат объёмом 2,0 литра производительностью 147 лошадиных сил.