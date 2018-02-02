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Александра Черно пожаловалась в соц-сети, что её многие не любят
Скандальная жительница телестройки ТНТ "Дом-2" Александра Черно разместила в соц-сети большой пост, написав о том, что не понимает, почему её так не любят многие зрители, а также рассказала немного о своём характере.

Александра отметила, что лишние килограммы, мешающие ей быть привлекательной, касаются только её, и если бы ей действительно хотелось от них избавиться, то она давно бы уже это сделала.

Александра Черно пожаловалась в соц-сети, что её многие не любят

Черно также добавила, что привыкла говорить всё прямо. Иногда, конечно, не очень цензурно, но она такая, какая есть, и осуждать за это её не нужно.

Кроме того, девушке нравится её причёска, как и стиль одежды. А фолловры, говорящие, что у неё нет вкуса, должны думать о своём имидже, считает брюнетка.

Как известно, совсем недавно Александра помирилась со своим парнем Иосифом Оганесяном, вернувшись на "Остров любви", в связи с чем поклонники стали думать, что молодые люди могут поучаствовать в свадебном конкурсе.

Оганесян, напомним, на днях покинул проект, чтобы увидеться с родителями и посмотреть, какую невесту они нашли для своего сына. При этом парень сразу признался, что если девушка понравится ему, то на периметр он уже не вернётся.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:29
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