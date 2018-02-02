Александра Черно пожаловалась в соц-сети, что её многие не любят

Александра отметила, что лишние килограммы, мешающие ей быть привлекательной, касаются только её, и если бы ей действительно хотелось от них избавиться, то она давно бы уже это сделала.Черно также добавила, что привыкла говорить всё прямо. Иногда, конечно, не очень цензурно, но она такая, какая есть, и осуждать за это её не нужно.Кроме того, девушке нравится её причёска, как и стиль одежды. А фолловры, говорящие, что у неё нет вкуса, должны думать о своём имидже, считает брюнетка.Как известно, совсем недавно Александра помирилась со своим парнем Иосифом Оганесяном, вернувшись на "Остров любви", в связи с чем поклонники стали думать, что молодые люди могут поучаствовать в свадебном конкурсе.Оганесян, напомним, на днях покинул проект, чтобы увидеться с родителями и посмотреть, какую невесту они нашли для своего сына. При этом парень сразу признался, что если девушка понравится ему, то на периметр он уже не вернётся.