Центробанк РФ предложил увеличить штрафы банкам, проводящим сомнительные операции
Центральный банк России совместно с Росинфомониторингом обсудили вопрос о возможности поднятия штрафов тем банкам, которые будут уличены в проведении сомнительных операций.
Сумма штрафов, по словам заместителя председателя ЦБ России Дмитрия Скобелкина, могут увеличить в десятки раз. К принятию таких санкций подталкивает факт недавнего лишения лицензий Расчетно-кредитного банка и Партнеркапиталбанка.
Для предупреждения и пресечения сомнительных банковских транзакций была внесена инициатива их отслеживания. Эту работу предложено вменить в обязанности уполномоченных представителей ЦБ, и направить их в те коммерческие банковские учреждения, чьи активы превышают 50 миллиардов рублей или же имеют вклады больше десяти миллиардов.
Упомянутый выше Расчетно-кредитный банк был обвинен в том, что не противодействовал незаконной легализации доходов и финансировал терроризм.
Сумма штрафов, по словам заместителя председателя ЦБ России Дмитрия Скобелкина, могут увеличить в десятки раз. К принятию таких санкций подталкивает факт недавнего лишения лицензий Расчетно-кредитного банка и Партнеркапиталбанка.
Для предупреждения и пресечения сомнительных банковских транзакций была внесена инициатива их отслеживания. Эту работу предложено вменить в обязанности уполномоченных представителей ЦБ, и направить их в те коммерческие банковские учреждения, чьи активы превышают 50 миллиардов рублей или же имеют вклады больше десяти миллиардов.
Упомянутый выше Расчетно-кредитный банк был обвинен в том, что не противодействовал незаконной легализации доходов и финансировал терроризм.
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Добавил: George21 Вчера, 16:10