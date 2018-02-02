Центробанк РФ предложил увеличить штрафы банкам, проводящим сомнительные операции

Сумма штрафов, по словам заместителя председателя ЦБ России Дмитрия Скобелкина, могут увеличить в десятки раз. К принятию таких санкций подталкивает факт недавнего лишения лицензий Расчетно-кредитного банка и Партнеркапиталбанка.Для предупреждения и пресечения сомнительных банковских транзакций была внесена инициатива их отслеживания. Эту работу предложено вменить в обязанности уполномоченных представителей ЦБ, и направить их в те коммерческие банковские учреждения, чьи активы превышают 50 миллиардов рублей или же имеют вклады больше десяти миллиардов.Упомянутый выше Расчетно-кредитный банк был обвинен в том, что не противодействовал незаконной легализации доходов и финансировал терроризм.