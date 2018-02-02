АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Вдова Стива Джобса инвестирует средства на развитие издания BuzzFeed
Про намерения вложить инвестиции в Buzzfeed, заявила Пауэлла Джобс, вдова Стива Джобса. Как рассказала сама Пауэлла, в планах передача средств, для новостного подразделения, за которым в последний год наблюдается активное развитие.

От источников компании вдовы Джобса известно, что начаты только предварительные этапы сделки, эта стадия не подразумевает озвучивание каких либо сумм и тонкостей договоренностей. Представителями Buzzfeed озвученные планы также подтверждаются, а так же намерения проведения нескольких встреч на предмет инвестирования. Есть и более ранние заявления Пауэллы Джобс про желание вложения части средств в отрасль сельского хозяйства, но про результаты хоть одного ее проекта неизвестно никому.
Вдова Стива Джобса инвестирует средства на развитие издания BuzzFeed


Представителями BuzzFeed уже рассказано про планы отказа от встроенной рекламы, в пользу потребителя. К тому же, изданием потерян значительный доход, после отключения поддержки Facebook. Но, несмотря ни на что, на посещаемость ресурса все указанные моменты никак не отражаются, наоборот - наблюдается стремительный рост.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 15:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники просят Леру Кудрявцеву не делать
В Китае начаты работы по массовому испытанию
Давно утерянный спутник NASA IMAGE предоставил
Aston Martin окрасит версию Valkyrie лунной пылью
Экс-супруга Ярослава Малого отсудила у него
Причудливые формы галактик более распространены,
Просмотреть все новости