Вдова Стива Джобса инвестирует средства на развитие издания BuzzFeed

От источников компании вдовы Джобса известно, что начаты только предварительные этапы сделки, эта стадия не подразумевает озвучивание каких либо сумм и тонкостей договоренностей. Представителями Buzzfeed озвученные планы также подтверждаются, а так же намерения проведения нескольких встреч на предмет инвестирования. Есть и более ранние заявления Пауэллы Джобс про желание вложения части средств в отрасль сельского хозяйства, но про результаты хоть одного ее проекта неизвестно никому.Представителями BuzzFeed уже рассказано про планы отказа от встроенной рекламы, в пользу потребителя. К тому же, изданием потерян значительный доход, после отключения поддержки Facebook. Но, несмотря ни на что, на посещаемость ресурса все указанные моменты никак не отражаются, наоборот - наблюдается стремительный рост.