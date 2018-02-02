Объявлены расценки на новые BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe

Базовая версия машины оснащается двузонной климатической установкой, ассистентом вождения, круиз-контролем, контролем курсовой устойчивости. Родстер будет иметь мягкую крышу, складывающуюся за 16 сек. в багажник при скорости до шестидесяти километров в час. Авто будет доступным в исполнении First Edition, отличающимся черными деталями внешнего, внутреннего дизайна, 20-дюймовыми дисками. Специальную версию выпустят в количестве 200 авто.В родстер установлена гибридная установка, которая состоит из 1,5-литрового двигателя на 321 л.с., а также электродвигателя на 143 л.с. Автомобиль на одном заряде сможет преодолеть до 54 километров. До первой сотни машина разгоняется за 4,2 секунды. При этом максимальная скорость составляет 249 км/час.