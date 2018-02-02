Объявлены расценки на новые BMW i8 Roadster и BMW i8 Coupe
Компания BMW объявила касательно начала предзаказа на родстер, а также купе i8. Купе стоит 9 490 000 руб., а родстер 11 150 000 руб. Машины будут собирать на предприятии Лейпциге.
Базовая версия машины оснащается двузонной климатической установкой, ассистентом вождения, круиз-контролем, контролем курсовой устойчивости. Родстер будет иметь мягкую крышу, складывающуюся за 16 сек. в багажник при скорости до шестидесяти километров в час. Авто будет доступным в исполнении First Edition, отличающимся черными деталями внешнего, внутреннего дизайна, 20-дюймовыми дисками. Специальную версию выпустят в количестве 200 авто.
В родстер установлена гибридная установка, которая состоит из 1,5-литрового двигателя на 321 л.с., а также электродвигателя на 143 л.с. Автомобиль на одном заряде сможет преодолеть до 54 километров. До первой сотни машина разгоняется за 4,2 секунды. При этом максимальная скорость составляет 249 км/час.
Базовая версия машины оснащается двузонной климатической установкой, ассистентом вождения, круиз-контролем, контролем курсовой устойчивости. Родстер будет иметь мягкую крышу, складывающуюся за 16 сек. в багажник при скорости до шестидесяти километров в час. Авто будет доступным в исполнении First Edition, отличающимся черными деталями внешнего, внутреннего дизайна, 20-дюймовыми дисками. Специальную версию выпустят в количестве 200 авто.
В родстер установлена гибридная установка, которая состоит из 1,5-литрового двигателя на 321 л.с., а также электродвигателя на 143 л.с. Автомобиль на одном заряде сможет преодолеть до 54 километров. До первой сотни машина разгоняется за 4,2 секунды. При этом максимальная скорость составляет 249 км/час.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:00