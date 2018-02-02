Nissan запустил в России онлайн-продажи автомобилей

Компания Nissan в ближайшее время планирует распространить среди своих всех своих официальных дилеров в России. Сервис онлайн-продаж упростит процедуру покупки автомобиля, сделает её максимально комфортной и сэкономит время клиентов. Теперь у покупателей есть возможность в любое удобное время выбрать необходимую ему модель бренда Nissan и забронировать автомобиль на складе дилера по VIN-номеру. Также оплату можно производить онлайн.Купить автомобиль через сервис онлайн-продаж можно в несколько простых шагов. На сайте дилерского центра зайти в раздел «Купить автомобиль онлайн», выбрать понравившуюся модель, заполнить форму и выбрать способ оплаты. Затем покупатель получает от менеджера компании подтверждение заказа и выбирает удобное для себя время посещения салона для получения автомобиля в дилерском центре.