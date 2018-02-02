Низкокалорийный рацион и утомительная работа истощили тело Ольги Бузовой

Рассказывая о своём рационе, звезда "Дома-2" призналась, что предпочитает здоровую пищу, содержащую небольшое количество калорий. Так, среди любимых блюд значатся супы, котлеты на пару, греческий салат, а также Ольга жалует морепродукты. Что касается сладкого, то Ольга практически ничего не ест, кроме малинового варенья и мёда, что можно употребить с чаем.Низкокалорийное питание в сочетании с утомительным рабочим графиком с постоянными разъездами и съёмками делают своё дело, а Бузова так и не может набрать несколько килограммов, которые ей лишними, как считают практически все, точно не станут.Так или иначе, Ольга Бузова в целом довольна своей фигурой, и даже маленькая грудь, которую не высмеял ещё только ленивый, её полностью устраивает. 32-летняя звезда российского шоу-бизнеса ратует за натуральность, поэтому свою грудь в первозданном виде готова отстаивать долго и упорно.