Роман Курцын взял себе бездомного щенка

"ВКонтакте" ярославский актер обнародовал фотографию грязного пёсика. Под постом артист написал, что принял решение забрать этого бездомного щенка к себе домой. Роман обратился к своим фолловерам с просьбой помочь ему с доставкой собаки из Санкт-Петербурга в Москву.Скорей всего, ответ пришел сразу же, потому что уже через несколько часов артист сообщил, что пёсик приедет к нему утром второго февраля. Фанаты похвалили Курцына за поступок. Поклонница актера написала, что хоть сейчас глазки у собаки печальные актёр сможет осчастливить малышку, при этом пожелала ему удачи.