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Роман Курцын взял себе бездомного щенка
Роман Курцын привел просто в восторг своих многочисленных поклонников тем, что взял к себе бездомного щенка. Знаменитый актёр пожалел маленькую собачку и принял решение приютить её в своей семье.

Роман Курцын взял себе бездомного щенка

"ВКонтакте" ярославский актер обнародовал фотографию грязного пёсика. Под постом артист написал, что принял решение забрать этого бездомного щенка к себе домой. Роман обратился к своим фолловерам с просьбой помочь ему с доставкой собаки из Санкт-Петербурга в Москву.

Скорей всего, ответ пришел сразу же, потому что уже через несколько часов артист сообщил, что пёсик приедет к нему утром второго февраля. Фанаты похвалили Курцына за поступок. Поклонница актера написала, что хоть сейчас глазки у собаки печальные актёр сможет осчастливить малышку, при этом пожелала ему удачи.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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