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Участница "Дома-2" Елена Хромина получила сотрясение мозга в потасовке на "Острове любви"
Участница "Дома-2" Елена Хромина, известная зрителям своим скандальным поведением, заявила, что сильно пострадала в ходе конфликта с Марго Овсянниковой, с которой недавно сцепилась из-за Саймона Марданшина, пребывающего в данный момент в активном поиске.

Во время очередного конфликта девушек, сильно недолюбливающих друг друга, произошла неприятная ситуация: Елена оказалась перед выбором - прыгать в бассейн или через него. Девушка выбрала второе и смогла не намочить одежду, однако серьёзно травмировалась. По словам Хроминой, теперь у неё сотрясение мозга и сильно разбита нога. Сейчас участница реалити-шоу чувствует себя нормально, но жалеет, что не захотела падать в воду. Кроме того, у Хроминой разбита губа. Носом девушка тоже ударилась, но он в порядке.

Участница "Дома-2" Елена Хромина получила сотрясение мозга в потасовке на "Острове любви"

В больнице девушка уже была. При этом ей придётся ещё несколько раз туда съездить. Елена отметила, что в данный момент чувствует себя "синей" из-за огромного количества синяков на теле.

Хроминой, напомним, не понравилось, что Овсянникова, постоянно писала сообщения в соц-сетях Марданшину, который к тому времени её уже бросил, поэтому девушки стали постоянно конфликтовать и драться.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:40
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