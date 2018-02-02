Участница "Дома-2" Елена Хромина получила сотрясение мозга в потасовке на "Острове любви"

Во время очередного конфликта девушек, сильно недолюбливающих друг друга, произошла неприятная ситуация: Елена оказалась перед выбором - прыгать в бассейн или через него. Девушка выбрала второе и смогла не намочить одежду, однако серьёзно травмировалась. По словам Хроминой, теперь у неё сотрясение мозга и сильно разбита нога. Сейчас участница реалити-шоу чувствует себя нормально, но жалеет, что не захотела падать в воду. Кроме того, у Хроминой разбита губа. Носом девушка тоже ударилась, но он в порядке.В больнице девушка уже была. При этом ей придётся ещё несколько раз туда съездить. Елена отметила, что в данный момент чувствует себя "синей" из-за огромного количества синяков на теле.Хроминой, напомним, не понравилось, что Овсянникова, постоянно писала сообщения в соц-сетях Марданшину, который к тому времени её уже бросил, поэтому девушки стали постоянно конфликтовать и драться.