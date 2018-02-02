Учеными названа новая угроза Земле
В нашей Солнечной системе астероиды богаты на различные полезные ископаемые. Большое количество небесных камней в себе содержат никель, осмий, платину, кобальт, марганец, а также прочие редкие элементы.
На сегодняшний день стоимость данных элементов составляет более сотни триллионов американских долларов. Скорее всего, человечество в ближайшие десятилетия начнет промышленное освоение имеющихся астероидов. Специалистами ToDay News Ufa отмечается, что добыча различного рода полезных ископаемых может в итоге нарушить в системе гравитационную гармонию. У астероидов вследствие деятельности человека будет меняться орбита.
Если это пустить на самотек, будет трудно предсказать, куда полетит космический объект. Есть вероятность, что некоторые астероиды устремятся в итоге к Земле. По мнению эксперта, человечеству нужно уже сегодня думать, как люди будут воздействовать на нашу Солнечную систему в случае её освоения.
На сегодняшний день стоимость данных элементов составляет более сотни триллионов американских долларов. Скорее всего, человечество в ближайшие десятилетия начнет промышленное освоение имеющихся астероидов. Специалистами ToDay News Ufa отмечается, что добыча различного рода полезных ископаемых может в итоге нарушить в системе гравитационную гармонию. У астероидов вследствие деятельности человека будет меняться орбита.
Если это пустить на самотек, будет трудно предсказать, куда полетит космический объект. Есть вероятность, что некоторые астероиды устремятся в итоге к Земле. По мнению эксперта, человечеству нужно уже сегодня думать, как люди будут воздействовать на нашу Солнечную систему в случае её освоения.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 14:40