Алена Водонаева расстроила фанатов резко постаревшим видом

На опубликованном фотоснимке выражение лица Алена отличается особой хмуростью, что, в принципе, даже сочетается со старой мебелью, находящейся позади. Макияж телезведы также радужными оттенками не отличается, ещё более заставляя грустить подписчиков.Но самое печальное в другом: многие подписчики отмечают, что Водонаева сильно постарела и теперь уже не выглядит даже на свои 35. Как известно, не так давно Алена вернулась со свадебного путешествия, но отдых в жарких странах внешность знаменитости не улучшил.Впрочем, не все стали утверждать, что Водонаева резко состарилась: некоторые считают, что всему виной мрачный мейкап и надменное выражение лица. По мнению , без этих составляющих Алена выглядела бы намного симпатичнее и моложе.Стоит сказать также, что худоба экс-участницы телестройки также стала предметом обсуждения в стане подписчиков. Отмечается, что в кадре Алена выглядит болезненной, ей советуют немного набрать в весе, что ей совсем не помешает.