Nissan в Чикаго представит на автосалоне концепт-кар 370Zki

Сейчас про версию Nissan 370Zki имеется мало информации. Производитель сообщил только название концепт-кара, продемонстрировав короткий тизерный ролик. При этом авто не попадает в кадр. Виден только зимний пейзаж и слышен звук двигателя, раскрученного до высоких оборотов. Видео заканчивается демонстрацией на заснеженной дороге необычных следов. Для новинки основой станет купе 370Z. Эксперты отмечают, что авто лишится колёс, получив резиновые гусеницы-траки. Если изменения внесут только в конструкцию шасси, под капотом версии Nissan 370Zki будет работать шестицилиндровый V-образный 3,7-литровый двигатель на 332 лошадиные силы.По всей видимости, речи касательно серийного производства не идёт. Тоже самое касается концептуальных версий Murano и X-Trail.