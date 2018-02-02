Алексей Чайчиц заблокировал Лизу Триандафилиди во всех соц-сетях

Причиной данного казуса стали слова Алексея о том, что фигура его бывшей лучше, чем у экс-пассии Романа Гриценко. Обаятельный брюнет, конечно, добавил, что любит её сильно, но девушка всё равно обиделась. Кроме того, Триандафилиди стала писать в соц-сетях, что и Алексей далеко не самый очаровательный мужчина. Молодой человек быстро заблокировал телезвезду, чтобы, как он объяснил, не рассориться с ней окончательно, и не сказать на эмоциях то, о чём потом точно придётся жалеть.К слову, коллеги по телестроке призвали пару не ругаться из-за пустяков и немедленно помириться. Возлюбленные поспешили прислушаться к совету, поэтому, скорее всего, вскоре всё-таки увидятся.Чайчиц, напомним, в данный момент, находится на африканском "Острове любви", а Триандафилиди пребывает на Поляне в Москве.