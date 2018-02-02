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Анна Семенович увлеклась психологией
Известная отечественная ведущая и певица Анна Семенович рассказала своим многочисленным поклонникам, что уже много лет она изучает психологию, а сейчас в её список увлечений также входит и йога.

Анна Семенович увлеклась психологией

В своём микроблоге Instagram Анна Семенович обнародовала довольно пикантную публикацию. На данном фото исполнительница песен изображена в открытом фиолетовом купальнике на краю бассейна. Знаменитость под снимком написала, что уже на протяжении многих лет она увлекается психологией и различными дыхательными практиками.

Также Семенович поведала о том, что очередным её увлечением стала йога. Артистка заявила, что ещё пока она новичок в этом ремесле, но, Анна твёрдо решила постичь новые высоты в самосовершенствовании. Семенович оставила активную ссылку для тех, кто давно ищет с чего начать обучению йоги, и как наконец-то жить жизнью, о которой мечтал, путешествовать по миру, зарабатывать достаточно денег.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
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